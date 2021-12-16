جورج قرداحي: مشواري السياسي لم ينتهِ أبداً بل بدأ الآن

تحدث وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي عن مشواره السياسي وتصريحاته حول الحرب اليمنية، مؤكداً أنه “ليس نادماً على شيء” فقد أتت استقالته وليدة أزمة لبنانية خليجية .

وأوضح قرداحي أن البعض “توهم أن بإمكانه مضايقته في الحياة السياسية”، لافتا إلى أن “ما قاله عن الحرب في اليمن لا يستحق هذه الضجة، وأنه أدلى بتصريحاته عن حسن نية”.



ولفت قرداحي إلى أن “الضجة كانت محضرة من قبل في غرف سوداء”، وأنه استغرب شخصياً قوة ردة الفعل عليها، مشيرا إلى أن “ما قاله كان بمثابة ذريعة لأمر آخر”.

كما أن وزير الإعلام اللبناني السابق “لم يستبعد ترشحه للانتخابات النيابية”، ملمحا إلى أن “ما حصل دفعه بطريقة ما إلى خوض غمار السياسة”.

المصدر: وكالات