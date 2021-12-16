بيل غيتس هذا هو تاريخ انتهاء الجائحة

يتوالى فرض قيود عبر العالم في مواجهة انتشار المتحور الجديد “أوميكرون” من فيروس كورونا، الذي اكتشفه علماء من جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

وفي هذا المجال، بشّر مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس بتاريخ انتهاء الجائحة، التي خطفت أرواح الملايين حول العالم.

ففي “مراجعة سنوية” نشرها على مدونته الخاصة، أمس الأربعاء، توقع غيتس انتهاء خطورة كورونا العام المقبل، 2022.

كما رجح أن يصبح تطعيم الناس “سنوياً” مع كل خريف، بلقاح خليط مضاد للإنفلونزا وكورونا في آن.

وأعرب عن خيبة أمله من التطورات الوبائية للعام 2021، معتبراً أنها لم تحقق تحسناً كبيراً في مكافحة الوباء، موضحاً أن العام الحالي شهد ارتفاعاً في عدد الوفيات عن العام الذي سبقه.

إلى ذلك، أبدى استغرابه من حجم الرفض الذي واجهته حملات التشجيع على تلقي اللقاح أو وضع الكمامات، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع بعض ردود الفعل التي حصلت في هذا الشأن.

أما في ما يتعلق بالمتحور الجديد، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنه أكثر انتشار، لكن أقل فتكاً، فقال: “ليس هناك شك في أن متغير Omicron مثير للقلق.. ولكن العالم بات أكثر استعداداً للتعامل مع المتغيرات المحتملة أكثر من أي وقت مضى”.

إلى ذلك، قدّر غيتس أن تشهد المجتمعات بشكل مستمر تفشي فيروسات وأوبئة مماثلة، إلا أنه أكد أن أدوية جديدة شتظهر لمعالجة أي جائحة مستقبلية”.

كما اعتبر أن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، ستقلل بنسبة 50% من الفيروسات ومنها كورونا.

تنصب المخاوف حاليا على متحور كورونا الجديد “أوميكرون” بوصفه مثيرا للقلق لتفشيه السريع، بخلاف المتحورات السابقة.

وبعد أن ثبتت إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون”، وصف طبيب هندي أعراض المرض بدقة ووجه رسالة طمأنة بشأن خطورة المتحور.

والطبيب صاحب الـ46 عاما، واحد من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند إصابتهم بالمتحور الجديد، ولا يزال في العزل بمستشفى في مدينة بنغالور جنوبي البلاد كإجراء احترازي، بعد تشخيص حالته في 22 نوفمبر الماضي، وفقا لصحيفة “خليج تايمز”.

وقال الطبيب إن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفعت درجة حرارته إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية، فيما لم يكن يعاني صعوبات في التنفس، وكانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95.

لكنه يشعر بأنه “بخير تماما”، وصرح بشكل قاطع أن “المتحور الجديد أوميكرون لا يهدد الحياة”.

ولا يعرف الطبيب حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد، الذي أثار قلقا عالميا.

ومن جهة أخرى، وجه الطبيب نصيحة للجميع بـ”التزام الهدوء”، والخضوع لفحص فوري في حال ظهور أي من أعراض كورونا، والعزل الذاتي وتلقي العلاجات اللازمة في حال ثبوت الإصابة.