سعر شجرة الميلاد يترواح من 350 ألفاً وحتى مليوني ليرة

رغم وقف الاستيراد، لا تزال قلة من المحلات تبيع أشجار الزينة، وبأسعار تتراوح بين ٣٥٠ ألفاً حتى المليوني ليرة، وذلك حسب ارتفاعها ونوعيتها وبلد المنشأ ، فأقلها سعراً (٣٥٠ ألفاً ) وهي صينية الصنع، لا يزيد طولها عن متر.

أما الشجرة من المنشأ التايلندي فسعرها بين مليون إلى مليوني ل. س وأيضاً حسب طولها ( متران وأكثر ) والنوعية ( الكشمير الصناعي).



يقول صاحب محل في حمص: لا يتجاوز بيع الأشجار أسبوعياً عدد أصابع اليد الواحدة في حين كان يزيد على ٧٠ شجرة في زمن ما قبل الأحداث، وتعتمد إنارتها في ظل انقطاع دائم للكهرباء على البطاريات الضخمة سعة ٢٠٠ أمبير وعلى روافع الجهد ، سواء داخل المنازل أم خارجها، علماً أنها تكاد تصبح عديمة الفعالية والجدوى وفارغة من الشحن في ظل كهرباء غائبة، مضيفاً : كانت الاستعدادات والتزيينات تبدأ قبل شهر من عيد الميلاد ، لكنها حالياً تبدأ قبل أيام فقط ، ولعل السبب الرئيس هو غياب الكهرباء التي لا نراها أكثر من ساعتين متقطعتين في أحياء حمص القديمة. وهكذا صارت الزينة الخارجية نادرة جداً ومتباعدة ومتناثرة إما في زاوية من شارع أو على واجهات بعض المقاهي أو على عدد محدود جداً من المحلات، أو على شرفة أحد الميسورين أو في فنادق بعينها، وكذلك في الباحات الداخلية للكنائس.

مدير الإنارة في مجلس مدينة حمص م. محمد البرناوي قال: إن الفعاليات الأهلية تقوم بتجهيز ونصب أشجار الميلاد في عدة أحياء من المدينة ويساعدهم مجلس المدينة بآلياته وعماله في ذلك ، أما إنارتها فتعتمد على الشبكة العامة أو على إمكانيات تلك الفعاليات الأهلية من مولدات وبطاريات وغيرها ، مع الأخذ بعين الاعتبار غلاء أسعارها وكثرة أعطالها وتكاليف صيانتها المرتفعة.

وفي جولة على العدد القليل من المحلات التي تبيعها ، تراوح سعر شريط أو سيار الإنارة بين ١٥ ألفاً حتى ٥٠ ألف ل. س وذلك حسب مواصفاته، في حين وصل سعر التزيينات الكهربائية الأخرى من مجسمات مختلفة بين ٧٥ إلى ٣٠٠ ألف ل. س ، ولم يقل ثمن أصغر قطعة من الكرات الملونة عن ألفي ل س . وتراوح سعر أربع كرات ملونة بين ٨ آلاف إلى ١٠ آلاف ل. س وذلك حسب النوعية والمصدر ، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الأجراس.

تشرين