مرسوم بزيادة الرواتب والأجور 30 بالمئة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /31/ للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1/ تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس

الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

المادة 2 / تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

‌أ/ من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/

بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

‌ب/ من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

‌ج/من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 3/ تلغى المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2013.

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11 -5 -1443 هجري الموافق لـ 15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد