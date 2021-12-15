مرسوم بزيادة الرواتب والأجور 30 بالمئة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /31/ للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم /31/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي..
المادة 1/ تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس
الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
المادة 2 / تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..
أ/ من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/
بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب/ من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج/من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة 3/ تلغى المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2013.
المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11 -5 -1443 هجري الموافق لـ 15 -12 -2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
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