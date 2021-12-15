مذيعة الأورينت المعارضة تتفاخر بزيارة الكيان الإسرائيلي

تفاخرتِ المذيعة السورية “هيفي بوظو” بزيارتها إلى الكيان الإسرائيلي لتغطية مجريات مسابقة ملكة جمال الكون، التي أقيمت الأثنين 13 الجاري.

ونشرتِ المذيعة التي كانت تعمل في قناة “أورينت” المعارضة، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لها من كواليس التحضيرات للمسابقة، مشيرةً إلى أنها تقوم بتغطية مسابقة ملكة جمال الكون والتي شاركت فيها أكثر من 81 دولة ومنها البحرين والمغرب.

مقدّمة البرامج السابقة في قناة “أورينت” المعارضة هيفي بوظو، أعلنت مؤخراً عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم برنامج جديد بعنوان “أنوار الشرق” والذي يتم برعاية “مركز اتصالات السلام” الأمريكي، وهو مركز يركّز أنشطته على الشرق الأوسط والترويج للتطبيع مع كيان الاحتلال.

ميول “بوظو” الترويجية للاحتلال ليست بجديدة فقد سُبق لها حين كانت مذيعةً في “أورينت” أن استضافت سفير الكيان لدى الأمم المتحدة “داني دانون” عام 2018، كما أن “بوظو” وصفت ذلك اللقاء أيضاً بـ”الحدث التاريخي”.