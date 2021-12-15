 اليونيسكو تدرج الخط العربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ الخط العربي في قائمة التراث العالمي غير المادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقد عبر الإنترنت من 13 إلى 18 كانون أول الحالي.

الخطّ العربي كان من أبرز التقاليد المرشحة للقائمة ضمن نحو 40 تقليداً من القارات الخمس هذا الأسبوع، حيث وصفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الخط العربي بأنه "تعبير عن التناسق والجمال".

ويشكّل الخط العربي رمزاً ثقافياً أساسياً في العالمين العربي والإسلامي، وسيساهم إدراجه كتراث غير مادي في قائمة اليونسكو في الحفاظ عليه، إذ بات مهدداً في السنوات الأخيرة بالاندثار بفعل التطور التكنولوجي والابتعاد عن الكتابة باليد.

وستنظر اللجنة لهذا العام في 55 طلباً للإدراج في قوائم التراث منها 45 طلباً للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ، و5 طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و5 اقتراحات للإدراج في سجل أفضل الممارسات في مجال صون التراث.

وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التراث الثقافي غير المادي أو /التراث الحي/ بأنه "الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي" ، ومن أبرز أنواع "هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل" التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية.

ويشار إلى أنه منذ توقيع اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي عام 2003، تم إدراج نحو 500 تقليد في قائمة الأمم المتحدة.