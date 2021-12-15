لجنة تجار الخضار بدمشق: رفع البنزين سيرفع أسعار الخضار 15 بالمئة

بيّن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أن قرار رفع سعر البنزين سيجعل أسعار مبيع الخضر والفواكه في محال المفرق ترتفع بنحو 15 بالمئة نتيجة ارتفاع أجور نقل الخضر والفواكه من سوق الهال إلى محال بيع المفرق والذي يتم بسيارات صغيرة تعمل على البنزين لكون هذه السيارات سترفع أجورها بعد قرار رفع سعر البنزين.



وبيّن العقاد أن رفع سعر البنزين لن يؤثر في أجور نقل الخضر والفواكه من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال باعتبار أن السيارات التي تنقل الخضر والفواكه من المحافظات تعمل جميعها على المازوت وليس هناك سيارات تعمل على البنزين.

ولفت إلى أن أجرة السيارة التي تنقل الخضر والفواكه من محافظة طرطوس إلى دمشق والتي تعمل على المازوت وتتسع لـ7 أطنان بلغ 400 ألف ليرة ومن محافظتي درعا أو حمص إلى دمشق بين 300 و400 ألف ومن محافظة حلب إلى دمشق بحدود 700 ألف ليرة

الوطن