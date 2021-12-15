السعودية: يدنا ممدودة لإيران

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن يد بلاده ممدودة للإدارة الجديدة في إيران، معرباً عن أمله في أن يكون لها رد فعل إيجابي.

وأضاف ابن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف حجرف، مساء اليوم الثلاثاء، أن دول الخليج تتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا.

وتابع أن حضور دول الخليج في المفاوضات النووية مع إيران سيجعلنا قريبين من الحلول «فنحن الأكثر تهدداً من البرنامج النووي الإيراني».

وأكد الوزير السعودي أن دول الخليج تريد اتفاقاً نووياً طويلاً وشاملاً مع إيران.

كما أفاد بأن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ42 أكد على مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشار الوزير السعودي إلى استعداد دول المجلس للتعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني، مشدداً أن دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت في العلاقات مع إيران وفقاً لمبدأ حسن الجوار.