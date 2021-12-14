الدنمارك تسجن وزيرة الهجرة السابقة بسبب سوريين

قضت محكمة في العاصمة الدنماركية "كوبنهاغن الإثنين، حكماً بالسجن على وزيرة الهجرة السابقة "إنجر ستوغبيرغ" بالسجن لمدة شهرين، بسبب قراراتها تجاه لاجئين سوريين، حين كانت في منصبها، وفق ما جاء في القرار التي أصدرته المحكمة.

وعن سبب الحكم، قال رئيس المحكمة "توماس روردام" إن تعليمات غير قانونية أصدرتها الوزيرة، أدت إلى إدانتها من قبل هيئة المحلفين في المحكمة، حيث أيّد 25 قاضياً من أصل 26 إدانتها، مقابل قاضٍ واحد، أيّد براءتها.

وتعود القضية إلى حادثة في عام 2016، عندما أمرت الوزيرة "المعروفة بإجراءاتها المشددة في استقبال اللاجئين" بفصل زوجين سوريين قاصرين، كانا قد طلبا حق اللجوء في الدنمارك.

وبررت ستوغبيرغ حينها هذا القرار، إنها كانت تسعى للتصدي لزواج القُصّر، عندما شغلت منصب وزيرة الهجرة بين عامي 2015 و2019.

يشار أن السلطات الدنماركية، بدأت مؤخراً باتخاذ إجراءات ضد اللاجئين السوريين، تستهدف سحب إقاماتهم، معتبرة أن المناطق التي ينحدرون منها هي مناطق تصنفها الدنمارك "مناطق آمنة" كالعاصمة دمشق.