الرياض مستعدة للتطبيع وطهران تحذّر

أعلن مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، زاعما أن الأمر مشروط بقبول سلطات الاحتلال “مبادرة السلام” التي طرحتها الرياض عام 2002، والتي تنص في بنودها على “إنهاء احتلال الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

واعتبر المندوب السعودي أن تطبيق إسرائيل لبنود المبادرة سيجعل كل الدول الرافضة للتطبيع راضية به، وستتبع الرياض في تطبيعها مع تل أبيب، بحسب تعبيره.

وعقب التصريحات السعودية، قالت وزارة الخارجية الإيرانية “نحذر من أي إجراءات تنتهي بتثبيت الحضور الإسرائيلي المخرب والمثير للفتن في المنطقة”.