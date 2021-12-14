عمال اللاذقية: زيادة الرواتب مطلبنا الأول أمام الحكومة 

أكد رئيس اتحاد العمال في اللاذقية منعم عثمان الوقوف إلى جانب العمال بشكل دائم وبكل القطاعات على حد سواء، مع العمل المستمر لتحقيق مطالبهم المحقة وتلبيتها وفق كل قطاع.

وخلال الجلسة الدورية لمجلس اتحاد عمال اللاذقية، أشار عثمان إلى أهمية وجود طاقم عمل منسجم يحقق النجاح وتجاوز الضعف في كل مفاصل العمل، بما ينعكس إيجاباً على الناتج الإجمالي بشكل عام. من جهتها، أكدت أمين سر اتحاد عمال اللاذقية ليلى إسبر، أن المجلس واللجان النقابية على تماس مباشر مع العمال ويتم حل أي مشكلة وفق القوانين والأنظمة، سواء مع النقابات أم مع الإدارات، مشيرة إلى أن بعض المواضيع تكون مركزية وتحتاج لتعديل أنظمة وقوانين في سبيل معالجتها.

واعتبرت أن معظم مطالب العمال وخاصة ما يتعلق بالأجور والتأمين الصحي، هي مطالب قديمة متجددة، وتم خلال الفترة الماضية إصدار عدة قرارات مهمة منها ما يتعلق بصندوق التكافل المركزي لذوي الشهداء والجرحى بإضافة مصابي العمل، ليحصل كل عامل يتعرض لإصابة في مكان عمله بنسبة 25 بالمئة على سبيل المثال، على راتب ربعي من الاتحاد.

كما أكدت إسبر أهمية العمل لرفع سقف الرواتب وزيادة أجور العمال لتكون الادخالات تتناسب مع الإخراجات، مشيرة إلى زيادة الأسعار في كل شيء وبقاء الراتب على حاله، وتحسين الأجور هو أول مطلب سيكون في المجلس العام مع لقاء الحكومة المقبل.

وذكرت أنه يتم العمل المستمر لتقوية العمال وتأمين الخدمات لهم وتخفيف الأعباء عنهم خاصة من ناحية الضغط المعيشي وتأمين المواد المدعومة من سكر ورز وخبز في أماكن عملهم بما يخفف أعباء الحصول على هذه المواد من أماكن بعيدة، إضافة لتأمين الموظفين بوسائل نقل في مؤسساتهم.

وشددت على متابعة ملف التأمين الصحي حتى يحقق الجدوى للعمال، قائلة: إن التأمين الصحي الحالي لا يغطي الحاجة ولا يحقق جدوى صحيحة ويحتاج إلى تعديل بما يجب رفع الوحدة الطبية في المشافي والتحاليل وذلك بقرار من وزارة الصحة.

الوطن – عبير سمير محمود