مواطن غاضب في حمص يطلق الرصاص على محولة الكهرباء والسبب؟

تعرضت إحدى محولات الكهرباء في منطقة "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط البلاد، للاستهداف بعدة طلقات نارية، ما أدى لخروجها عن الخدمة بشكل كامل.

وأعلنت شركة "كهرباء حمص" خروج المحطة عن الخدمة برصاص "أحد المخربين" كما وصفته في منشورها، مشيرة إلى أن الاستهداف أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 5 أحياء.

وكتبت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": «قام أحد المخربين بإطلاق النار على مركز تحويل عبد المناف الهوائي مما أدى إلى عطب المحولة و انقطاع الكهرباء عن أكثر من ٥ أحياء».

وأضافت: «بعد وصول ورش الصيانة لإصلاح العطل تبيّن أنّ المحوّلة تعرّضت لأضرار طفيفة إضافة إلى أضرار في باقي المعدات المستخدمة في المحطة وقطع الغيار».

واتهم متابعون مؤسسة الكهرباء في المدينة بالتخلي عن مسؤوليتها وغياب أي دور يخفف عن الأهالي ساعات برنامج التقنين المعلن، في ظل تفاقم الأزمة وزيادة فترة التقنين لساعات طويلة.

وبحسب معلقين، فإن "التقنين بلغ خلال اليومين الأخيرين ٧ ساعات قطع مقابل نصف ساعة وصل"، فيما أشار آخر إلى الحادثة بالقول: "إن الشخص المسلح كان (غاضباً جداً) ولم يتمكن أحد من ثنيه عن إطلاق 6 رصاصات على المحولة التي توقفت عن الخدمة بشكل نهائي