وزير المالية: موازنة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب

أكد وزير المالية، كنان ياغي، أن الموازنة العامة للدولة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، مشيرا إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور.

وقال الوزير ياغي إن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها.

وفيما يخص سقف السحوبات اليومي من المصارف وسقف نقل الأموال بين المحافظات، أكد ياغي أن مصرف سورية المركزي سيعيد النظر اعتباراً من بداية العام القادم في سقف السحب اليومي المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة.

وحول النظام الضريبي في البلاد، أعلن ياغي عن وجود استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي، ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح، مبينا أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى نظام مصرفي عالي الكفاءة وسورية غير جاهزة حالياً لذلك.

إلى ذلك، أكد الوزير ياغي أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين وهو مدعوم من وزارة المالية بنسبة 90 بالمئة وسيصدر قريباً.