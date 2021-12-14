القبض على مجرم اغتصب فتاة قاصر مع صديقه وأرسلها لشبكة دعارة

ألقى مركز شرطة السيدة زينب في ريف دمشق القبض على مجرم أقدم على اغتصاب فتاة قاصر، وذلك بعد ادعائها عليه بشكل رسمي.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن فتاة قاصر تولد 2005 راجعت مركز شرطة السيدة زينب بريف دمشق، وهي بحالة انهيار عصبي، وادعت بإقدام أشخاص على اغتصابها وعلى الفور تم إسعافها إلى مشفى الصدر في السيدة زينب لتلقي العلاج وتبين من خلال التقرير الطبي صحة ادعائها.

وبعد تحسن حالتها الصحية أفادت أن سائق تكسي صعدت معه قرب كراج السيدة زينب بغية إيصالها إلى منزل ذويها في محافظة درعا قام باستدراجها إلى منزل في محلة (ركن الدين) ثم قام باغتصابها واتصل بصديق له الذي حضر للمنزل وقام أيضاً باغتصابها، ثم قاما بأخذها إلى محلة السيدة زينب بقصد تشغيلها عند أشخاص يمتهنون الدعارة وسلما الفتاة لشخصين آخرين مع امرأة تمتهن الدعارة .

وبعد جمع المعلومات والتحري السرّي عن أوصاف سائق السيارة تمكن قسم الشرطة من معرفة المشتبه به وقام بإلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى (حسان. ز) وتعرفت الفتاة القاصر عليه فور مشاهدته، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على اغتصاب الفتاة مع صديقه المدعو (علي . خ) وأنه قام بفض بكارتها ثم اتصل بالأخير وأقدم على اغتصابها أيضاً وبعد الانتهاء قاما بإحضارها إلى محلة السيدة زينب وتسليمها لكل من المدعوين (يوسف. ل) و(محمد. ح) والمدعوة (نور) وصديقتيها (جواهر وفادية) بقصد تشغيلها بالدعارة.

وتم إلقاء القبض على جميع الأشخاص المتورطين في الجريمة، وسلمت الفتاة إلى ذويها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

المصدر : وزارة الداخلية