مشروع قانون لحظر العيش مع الحيوانات الأليفة في إيران

وقّع 75 عضواً في البرلمان الإيراني، الأحد، على مقترح قانون بعنوان “دعم حقوق السكان ضد الحيوانات الضارة والخطيرة”، لحظر العيش مع الحيوانات الأليفة، محذّرين من أن الظاهرة تتسبب في “مشكلات اجتماعية مدمّرة”، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام.

وحذّر مقدمو الاقتراح وهم يشكّلون حوالي ربع البرلمان الإيراني من أنّ هذه الظاهرة يمكن أن “تغيّر نمط الحياة الإيرانية والإسلامية تدريجيّاً، من خلال الاستعاضة عن العلاقات الإنسانية والعائلية بعلاقات عاطفية مع الحيوانات”.

ويحظر مشروع القانون تربية الحيوانات البرية والغريبة والضارة والخطيرة أو شراؤها أو بيعها أو نقلها أو أخذها في نزهة مشياً أو في مركبة والاحتفاظ بها في المنزل.

وتتضمن قائمة المحظورات التماسيح والسلاحف والثعابين والسحالي والقطط والفئران والأرانب والكلاب إضافةً إلى القرود.

ويقضي المشروع الجديد فرض غرامة على المخالفين تعادل من 10 إلى 30 ضعف الحد الأدنى لراتب العامل الشهري، إلى جانب “مصادرة” الحيوان.

يُذكر أن صحيفة “شرق” الإصلاحية حذّرت من أنّ المشروع سيسبب فوضى وردّات فعل لأنّ العيش مع الحيوانات اليوم باتت ظاهرة “ثقافية”، على حد وصفها.

ويمتلك كثير من الإيرانيين من الطبقتين الوسطى والعليا حيوانات أليفة، كما ينزّه بعضهم كلابهم مساءً في الحدائق والشوارع في الأحياء الراقية بالعاصمة طهران.

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