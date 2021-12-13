إيران والسعودية تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن

13-12-2021

إيران والسعودية تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن

إيران والسعودية تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن

اختتمت في عمان جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين.

وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ واليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور اخرى.

وقال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن أيمن خليل، إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة.

يذكر أن المعهد العربي لدراسات الأمن يعتبر من المؤسسات القليلة المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، والمعني بمتابعة كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل وحظر الانتشار النووي وقضايا الأمن النووي.

المصدر: وكالة بترا
 

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