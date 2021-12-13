60 % من الشاحنات في سوريا متوقفة عن العمل.. فما السبب ؟!

كشف رئيس جمعية الشحن في سوريا، "عبد الإله جمعة"، أن «60% من سيارات الشحن متوقفة عن العمل، بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على الشاحنات السورية داخل البلاد وخارجها».

"جمعة" وبحسب موقع "الاقتصادي" فإن «جمعية الشحن عرضت الكثير من المشاكل أمام وزير النقل في الحكومة السورية "زهير خزيم"، وأعضاء من "مجلس الشعب"، حيث تلقى أصحاب الشاحنات وعوداً بالعمل على تذليل المشكلات التي يعانون منها، مثل موضوع الرسوم المرتفعة المفروضة من الجانبين الأردني والعراقي على الشاحنات السورية والتي تعوق المنتجات السورية من إمكانية المنافسة في أسواق هذه الدول».

ولفت إلى أن جمعية الشحن، طالبت بإلغاء الرسوم المفروضة على سيارات الشحن، سواء الضرائب التي فرضت بموجب القانون 14 لعام 2014 والذي ينص على دفع جمرك جديد، موضحاً أن ضريبة القانون تصل إلى ما يعادل قيمة السيارة عند تسجيلها لأول مرة، وذلك للسيارات التي بقيت لمدة عام خارج البلاد قبل عودة معبر نصيب للعمل، وعادت بعد عودته، علماً أنها خرجت بشكل نظامي.

وأشار إلى أن سائقي الشاحنات طالبوا بالنظر في قيمة الضرائب والرسوم المستوفاة من دوائر النقل على سيارات الشحن والتي تفوق مبلغ مليون ليرة للسيارة، مؤكداً أن هذا الرقم غير منصف لأن عمل السيارات محدود.