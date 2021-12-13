تأكيد سوري صربي على أهمية تطوير علاقات البلدين

13-12-2021

تأكيد سوري صربي على أهمية تطوير علاقات البلدين

تأكيد سوري صربي على أهمية تطوير علاقات البلدين

أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، اليوم الاثنين، خلال لقائه فلاديمير ماريتش مساعد وزير الخارجية الصربي على أهمية استكشاف الآفاق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وثمن المقداد مواقف صربيا إزاء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

من جانبه، عبر ماريتش عن ارتياح بلاده للإنجازات التي حققتها سورية في مجال مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها، مؤكداً إرادة واستعداد بلاده لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة لكل من سورية وصربيا.

المصدر: وكالة سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...