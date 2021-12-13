تأكيد سوري صربي على أهمية تطوير علاقات البلدين

أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، اليوم الاثنين، خلال لقائه فلاديمير ماريتش مساعد وزير الخارجية الصربي على أهمية استكشاف الآفاق لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وثمن المقداد مواقف صربيا إزاء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.

من جانبه، عبر ماريتش عن ارتياح بلاده للإنجازات التي حققتها سورية في مجال مكافحة الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها، مؤكداً إرادة واستعداد بلاده لتطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة لكل من سورية وصربيا.

المصدر: وكالة سانا