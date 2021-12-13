ما هو الثمن الذي أخذته سوريا من تمرير الكهرباء إلى لبنان؟

صرح وزير الكهرباء غسان الزامل، بأنه «من خلال الضغط على لبنان والأردن، استطعنا تحصيل 4 أضعاف السعر العالمي لكل 1 ميغا من الكهرباء ينقل عبر سوريا».

وأشار الزامل خلال تصريحات إذاعية، إلى أن سوريا أنجزت الكثير بالمفاوضات في موضوع اتفاقية مد لبنان بالغاز والكهرباء.

وقال: «نتيجة العقوبات لم نأخذ مال لكن أخذنا بدائل وعالمياً سعر رسم المرور لكل واحد ميغا هو 2 دولار وتابعنا ضغوطاتنا حتى استطعنا الحصول على 8 دولار لكل 1 ميغا، ونتيجة العقوبات نأخذ هذا المال كحصة من الكهرباء».

كما كشف عن مطالبة اللبنانيين والأردنيين بعزل خط الكهرباء السوري عن اللبناني، لكن الحكومة السورية رفضت بشكل قطعي وتمسكت بربط الخط التزامني على الشبكة السورية لما له من فائدة على الشبكة.

وبين الوزير أن حصة بلاده من الكهرباء الناتجة عن الاتفاق تدخل على الإنتاج، لكنها قليلة لأن الكمية التي تحتاجها لبنان لا تلبي احتياجات محافظة سورية صغيرة.

وبحسب الزامل، أن الشبكة السورية ستكون جاهزة تماماً للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الحالي، وعملية الربط قد تجرى خلال الأسبوع الأول من العام الجديد في حال اتخاذ الدول الثلاث قراراً بذلك.

وكانت جريدة الأخبار اللبنانية قد نقلت عن مصادر لها وزارة الطاقة، أن البدء في تنفيذ الاتفاقيات مع العراق ومصر والأردن سيؤمّن عشر ساعات من التغذية بالكهرباء خلال أسابيع للبنان.