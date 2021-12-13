بعد السعودية وقطر.. سلطان عمان يزور بريطانيا

يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق، بأول زيارة له إلى المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق كانون الأول الجاري.‏

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الأحد، في بيان لها أن "سلطان عمان سيقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة، تستغرق عدة أيام، وتبدأ من الثلاثاء، سعياً نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة والرؤى والمصالح والأهداف المشتركة".

كما تأتي زيارة سلطان عمان لبريطانيا "دعما للروابط المتينة بين البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الدولية والإقليمية"، بحسب البيان.

وتعد هذه هي ثالث زيارة خارجية يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، منذ توليه حكم السلطنة في كانون الثاني 2020.

وكانت أول زيارة خارجية قام بها سلطان عمان إلى المملكة العربية السعودية، في شهر تموز الماضي، أما زيارته الخارجية الثانية فكانت لدولة قطر الشهر الماضي.