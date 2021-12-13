حالة الطقس ١٣/١٢/٢٠٢١

جاءت توقعات الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن الجو سيكون غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة على المناطق الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

وعن درجات الحرارة أشارت الأرصاد في نشرتها الصباحية إلى أنها تميل للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو كافة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.