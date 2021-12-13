تسعيرة جديدة للتكسي خلال أيام

ما إن ارتفع سعر البنزين المدعوم حتى قام سائقو التكاسي برفع التسعيرة التي يتقاضوها من المواطنين، حتى قبل أن يقوموا بتعبئة مخصصاتهم على السعر الجديد.

يقول ثائر وهو من قاطني ضاحية قدسيا: كان سائقو التاكسي يتقاضى 10 آلاف ليرة من الضاحية إلى جسر السيد الرئيس، أما اليوم وبعد قرار البنزين تقاضى التكسي 12 ألف ليرة بحجة ارتفاع سعر الليتر”.

مواطن آخر بين أن التكسي تقاضى على الراكب الواحد 3500 ليرة من كراج السيدة إلى منطقة السيدة زينب، أي أصبح طلبه إلى السيدة زينب 14 ألف (4 ركاب) بعد أن كان قبل يوم واحد فقط 10 آلاف.

وقالت سيدة أخرى: إن التكسي من ساحة المحافظة إلى بنايات 14 في المزة تقاضى 10 آلاف ليرة، بينما كانت 8 آلاف ليرة قبل يوم واحد فقط.

بدوره مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين أنه ستقوم كل محافظة على حدى بوضع تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة بعد أن ارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 1100 ليرة سورية.

اثر برس