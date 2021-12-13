إنفلونزا الطيور يتفشّى وصحة الحيوان العالمية تُنذر بالخطر

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان تفشّي جديد لـ “إنفلونزا الطيور” في 40 دولة حول العالم، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.

وقالت الوكالة إنّ ذلك: “يهدد بدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، والتي وصلت إلى مستويات قياسيّة، ما سيزيد من تكاليف الأسر التي تعاني أساساً من تزايد في معدّلات التضخّم”.

وأشار مختصون إلى إنّ الموجة الجديدة من إنفلونزا الطيور ستجعل أسعار الدواجن أكثر ارتفاعاً، إضافةً إلى ما يعانيه هذا القطاع من نقص في العمالة وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة.

وارتفعت حالات الإصابة هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، ما أجبر دولاً مثل المملكة المتحدة على طلب إبقاء الطيور داخل الأقفاص لحمايتها من الإصابة بالجائحة.

يُذكر أنّ ملايين الطيور في أوروبا أُعدمت الشتاء الماضي بسبب الفيروس، والذي يمكن أن تكون بعض سلالاته شديدة العدوى قاتلة.