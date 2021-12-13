تصنيع أول سفينة استطلاع إيرانية

13-12-2021

تصنيع أول سفينة استطلاع إيرانية

تصنيع أول سفينة استطلاع إيرانية

أکد قائد مصانع القوة البحریة للجیش الإيراني أن أول سفينة استطلاع تابعة للقوة البحرية هي باسم "شيراز"، وهي ضمن مشروع قيد التنفيذ باسم "طلائيه" الذهبية، أصبحت في المراحل النهائية من التجهيز.

ونقلت العلاقات العامة في الجيش الإيراني عن القائد المسؤول عن الصناعات في القوة البحرية للجيش الإيراني قوله "إن سفينة الاستطلاع الإيرانية شيراز هي أول سفينة إيرانية حربية مجهزة بمهبط وببرج خاص للرادارات المحليّة الصنع".

وصرّح بأنه خلال تصنيع هذه السفينة الحربية، "تمت الاستعانة بمجموعة من الإمكانات الواسعة من وسائل الحرب الإلكترونية والاستطلاع والاستخبارات، التي جرت بإشراف وهمّة وعلوم وجهود الخبراء الإيرانيين الشباب، وقد اجتازت اختباراتها الأولية بنجاح وأصبحت في المراحل النهائية من تجهيزها".

وطبقاً لتقرير العلاقات العامة في الجيش الإيراني، ستنضم سفينة الاستطلاع إلى القوة البحرية للجيش الإيراني بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية والتشغيلية
 

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