الجيش يتصدى لهجوم داعش في ريف دير الزور

تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم من قبل خلايا تنظيم "داعش" في ريف دير الزور الغربي وذلك أثناء هجومها على نقاط الجيش في بادية المحافظة.

وأكد مصدر ميداني في دير الزور إن مجموعات من داعش حاولت فجر أمس التسلل إلى نقاط الجيش السوري المتمركزة في بادية بلدتي التبني والمسرب بريف دير الزور الغربي، وقد نجحت القوات المتمركزة في المنطقة بالتصدي للهجوم وتكبيد خلايا التنظيم خسائر مادية وإصابة عدد منهم قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتابع المصدر:" إن العمليات العسكرية متواصلة لتمشيط بادية جبل البشري والممتدة الى قاعدة التنف الأمريكية في البادية السورية".

وكانت خلايا لتنظيم "داعش" قد ارتكبت مجزرة قبل أيام قليلة بالقرب من حقل الخراطة النفطي الواقع بريف دير الزور الغربي وقتلت فيها عشرة مدنيين من عمال الحقل ورعاة الأغنام في المنطقة.