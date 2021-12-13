عسكري في مكافحة المخدرات يدير مصنع خمور في الكويت

تمكنت السلطات الكويتية من مداهمة منزل يستخدم لصناعة "الخمور"، ليتبين بعدها أن من يديره هو عسكري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما مساعداه فهما من الجنسية النيبالية، بحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء".

وأسفرت مداهمة المنزل الكائن في منطقة الصليبية عن ضبط سلاحين وطلقات نارية، إلى جانب خمور مستوردة وأخرى محلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن "المهمة جاءت بعد معلومات وردت إلى قطاع الأمن العام عن استغلال منزل في الصليبية لتصنيع المواد المسكرة".

وتحظر الكويت استيراد أو توريد المواد المسكرة عملا بأحكام المادة 206 من القانون 46 لعام 1964، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الإتجار خمراً أو شراباً مسكراً.