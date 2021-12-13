تهديد ألماني لـ روسيا في حال التصعيد مع أوكرانيا

13-12-2021

تهديد ألماني لـ روسيا في حال التصعيد مع أوكرانيا

أوكرانيا

هددت وزيرة الخارجية الألمانية مساء الأحد بعدم تشغيل خط "نورد ستريم 2" الألماني الروسي لنقل الغاز في حال شهدت أوكرانيا تصعيداً "جديداً"، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصلت إليه برلين وواشنطن.

وقالت آنالينا بيربوك لقناة "زد دي إف" الألمانية إنه بسبب الوضع الأمني المتوتر، "تم التوافق بين الأمريكيين والحكومة الألمانية السابقة" برئاسة أنغيلا ميركل "على أنه لا يمكن تشغيل هذا الخط في حال حصول تصعيد جديد".

ويأتي تصريح الوزيرة بعد أن هدد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز بتعطيل المشروع في وقت تخشى الدول الغربية تعرض أوكرانيا لـ "غزو روسي". 

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