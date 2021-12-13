أكثر من ١١ طن معكرونة وطحينة بدون مواصفات تضبطها رقابة ريف دمشق

13-12-2021

أكثر من ١١ طن معكرونة وطحينة بدون مواصفات تضبطها رقابة ريف دمشق

ضبط عناصر حماية المستهلك بريف دمشق معمل معكرونة في عدرا الصناعية بمخالفة النقص في بطاقة البيان لعدم ذكر نسب المكونات الاساسية وتم حجز كمية ١٠ طن من المعكرونة وطالت الضبوط معمل حلاوة في حوش بلاس بمخالفة عدم وجود بيانات على مادة الطحينة بكمية ١١٠٠ كغ وورشة لتصنيع غزل البنات في ضاحية حرستا  بمخالفة الغش في الصناعه و استخدام أصبغة وملونات بدون مواصفات كما شملت الضبوط بائع غاز في زملكا بمخالفة الاتجار بالغاز المنزلي وتم حجز عدد من الأسطوانات و محل دهانات في حزة بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر .

وتم زيارة صالات السورية للتجارة جديدة عرطوز ٢ ومجمع قطنا وعرطوز وكانت معلنة عن اسعارها وتتوفر فيها تشكيلة من المواد الغذائية وغير الغذائية . 

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

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