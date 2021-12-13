أكثر من ١١ طن معكرونة وطحينة بدون مواصفات تضبطها رقابة ريف دمشق

ضبط عناصر حماية المستهلك بريف دمشق معمل معكرونة في عدرا الصناعية بمخالفة النقص في بطاقة البيان لعدم ذكر نسب المكونات الاساسية وتم حجز كمية ١٠ طن من المعكرونة وطالت الضبوط معمل حلاوة في حوش بلاس بمخالفة عدم وجود بيانات على مادة الطحينة بكمية ١١٠٠ كغ وورشة لتصنيع غزل البنات في ضاحية حرستا بمخالفة الغش في الصناعه و استخدام أصبغة وملونات بدون مواصفات كما شملت الضبوط بائع غاز في زملكا بمخالفة الاتجار بالغاز المنزلي وتم حجز عدد من الأسطوانات و محل دهانات في حزة بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر .

وتم زيارة صالات السورية للتجارة جديدة عرطوز ٢ ومجمع قطنا وعرطوز وكانت معلنة عن اسعارها وتتوفر فيها تشكيلة من المواد الغذائية وغير الغذائية .

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك