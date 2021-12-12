الشرطة تكرم الفائزين في بطولة آسيا لكمال الأجسام

كرم اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية اليوم أبطال نادي الشرطة الذين شاركوا في بطولة آسيا لبناء الأجسام لفئة الفيزيك والكلاسيك وأحرزوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية .

وأشار الوزير الرحمون خلال التكريم أن الإرادة والتصميم والتدريب المتواصل يؤدي لتحقيق أفضل النتائج مشيداً بالإنجازات التي حققها لاعبو الاتحاد الرياضي السوري للشرطة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية .

وأضاف الرحمون أن التكريم يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالرياضة والرياضيين وتقديم الدعم لرياضي قوى الأمن الداخلي للارتقاء بأدائهم وتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية داعياً إلى مزيد من التفوق في البطولات اللاحقة .

وشمل التكريم : اللاعب حيدرة سويدان الذي حقق الميدالية الذهبية في الفيزيك ومحمد بشير فارس الذي حقق الميدالية الذهبية في بدي بلدينغ ومحمود الشغري الذي حقق الميداليتين الذهبية والفضية في الماسترز وكلاسيك فيزيك ومن المكرمين أيضاً عثمان حجو الذي حقق الميداليتين الفضية والبرونزية في كلاسيك فيزيك وبدي بلدينغ وخالد المصري الذي حقق الميدالية الفضية في كلاسيك وعلي ديب الذي حقق الميدالية الفضية في فئة الشباب وعلاء النائب الذي حقق الميدالية الفضية في بدي بلدينغ ومحمد أصفري الذي حقق الميدالية البرونزية في فيزيك ومحمد الرفاعي الذي حقق الميدالية البرونزية في كلاسيك وعمار يوسف الذي حقق الميدالية البرونزية في وزن +100 وحسام هيطلاني الذي حقق الميدالية البرونزية في وزن +100