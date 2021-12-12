ضبوط بحق المخالفين من سائقي سادكوب للمحروقات

أكدت شركة “محروقات” عبر صفحتها على “فيس بوك”أن اللجنة المختصة بمتابعة المخالفات في شركة محروقات ضبطت سيارة لتوزيع مادة مازوت التدفئة في منطقة البرامكة بدمشق بمخالفة عدم إيصال المادة إلى العناوين المطلوبة وقيام القائمين على السيارة بإجبار المواطنين على القدوم إليهم، ما يكبدهم عناء نقل مخصصاتهم من المادة فصلاً عن التكاليف الإضافية التي يتم دفعها.

وبينت “محروقات” استمرار تشديد الرقابة على المخالفين خصوصاً في ظل الشكاوى الواردة إليها بخصوص عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة المحددة لطريقة ايصال مادة مازوت التدفئة وفق العنوان المحدد على البطاقة الإلكترونية.