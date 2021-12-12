القبض على قاتل الفتاة السورية في عمان 

12-12-2021

القبض على قاتل الفتاة السورية في عمان 

ألقت السلطات الأردنية  القبض على المجرم الذي أقدم على قتل شابة سورية، قبل يومين، في العاصمة عمّان.

وصرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أنه “فجر يوم  (الجمعة) ورد بلاغ بتعرض فتاة من الجنسية السورية، للطعن من قبل مجهول وأثناء وجودها بمنطقة الاشرفية، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها”.

وأضاف أنه “ومن خلال التحقيقات في القضية، وجمع المعلومات، حُددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة”.

وأكد أنه تم مساء السبت تحديد مكان وجود المجرم، وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت، مساء الجمعة، على جثة الفتاة السورية ملطخة بالدماء بمجمع الأشرفية شرقي العاصمة عمان، إثر تعرضها لعدة طعنات.

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