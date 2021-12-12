مقتل أب على يد ولديه في السويداء 

أقدم شابان في العقد الثالث من عمرهما، على قتل والدهما مساء السبت، في محافظة السويداء، بطريقة بشعة، ولاذا بعدها بالفرار.

وأكدت شبكة “السويداء 24” أن الجريمة وقعت في قرية الهويا، شرقي السويداء، بسبب خلافات سابقة بين الضحية وولديه.

وأضافت الشبكة، أن القتيل، ابن العقد الخامس، تلقى أكثر من عشرين طلقة في أماكن مختلفة من جسده، أدت لمقتله على الفور، وهروب الولدين إلى جهة مجهولة.

ووفقًا للمصادر فإن الخلافات بين الضحية وابنيه بدأت قبل شهر، وتطورت شيئًا فشيئًا، إلى أن قام الشابان باقتحام منزل والدهم وقتله في وضح النهار.