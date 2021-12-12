مقتل أب على يد ولديه في السويداء 

12-12-2021

مقتل أب على يد ولديه في السويداء 

جريمة

أقدم شابان في العقد الثالث من عمرهما، على قتل والدهما مساء السبت، في محافظة السويداء، بطريقة بشعة، ولاذا بعدها بالفرار.

وأكدت شبكة “السويداء 24” أن الجريمة وقعت في قرية الهويا، شرقي السويداء، بسبب خلافات سابقة بين الضحية وولديه.

وأضافت الشبكة، أن القتيل، ابن العقد الخامس، تلقى أكثر من عشرين طلقة في أماكن مختلفة من جسده، أدت لمقتله على الفور، وهروب الولدين إلى جهة مجهولة.
ووفقًا للمصادر فإن الخلافات بين الضحية وابنيه بدأت قبل شهر، وتطورت شيئًا فشيئًا، إلى أن قام الشابان باقتحام منزل والدهم وقتله في وضح النهار.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...