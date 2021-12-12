12-12-2021
رفضاً للاحتلال التركي وقفة احتجاجية لأهالي ريف حلب
أكد أهالي قرية خربة الحياة بريف حلب الشمالي رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.
ونفذ أهالي خربة الحياة وعدة قرى حولها اليوم وقفة احتجاجية أكدوا خلالها رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين منددين باعتداءاتهم الوحشية على المواطنين السوريين.
ورفع المشاركون في الوقفة علم الوطن ويافطات تدين الاعتداءات الإرهابية شبه اليومية على المناطق الآمنة وتشير إلى أن العدوان التركي على الأراضي السورية هو انتهاك صارخ للقوانين والشرائع الدولية.
إضافة تعليق جديد