عملية لملاحقة فلول الإرهابيين بمحافظة ديالى

12-12-2021

عملية لملاحقة فلول الإرهابيين بمحافظة ديالى

القوات العراقية تطلق عملية لملاحقة فلول الإرهابيين بمحافظة ديالى

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى وسط البلاد.

وذكرت قوات الحشد الشعبي العراقي في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن الحشد والجيش أطلقا صباح اليوم عملية مشتركة من ستة محاور لملاحقة فلول الإرهابيين في ديالى.

وكانت القوات الجوية العراقية استهدفت الليلة الماضية تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” في عدد من مناطق البلاد.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...