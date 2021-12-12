عملية لملاحقة فلول الإرهابيين بمحافظة ديالى

أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى وسط البلاد.

وذكرت قوات الحشد الشعبي العراقي في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن الحشد والجيش أطلقا صباح اليوم عملية مشتركة من ستة محاور لملاحقة فلول الإرهابيين في ديالى.

وكانت القوات الجوية العراقية استهدفت الليلة الماضية تجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” في عدد من مناطق البلاد.