توقيف لصين يسرقان محتويات السيارات في حلب.

أثناء قيام إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي في حلب بالمهام الموكلة إليها اشتبهت بأحد الأشخاص في حي (الموكامبو)، وبتفتيش سيارته وجدت فيها مبالغ مالية كانت مخبأة بطريقة مريبة.

وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة (8.500.000) ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية ومسدس حربي من ضمن سيارة كانت مركونة في (حي الحمدانية) بالاشتراك مع أحد أقاربه والذي ألقي القبض عليه أيضاً، واعترف بإقدامه بالاشتراك مع المقبوض عليه على سرقة مبالغ مالية ومحتويات عدّة سيارات ضمن أحياء مدينة حلب .

تم استرداد مبلغ وقدره (6.000.000) ستة ملايين ليرة سورية من المبالغ المسروقة، والمسدس الحربي ومكبرات صوت، وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية