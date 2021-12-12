سويسرا تعتمد كبسولة القتل الرحيم!

12-12-2021

سويسرا تعتمد كبسولة القتل الرحيم!

سويسرا تعتمد كبسولة القتل الرحيم

اجتازت في سويسرا كبسولة، تشبه التابوت، مخصصة للقتل الرحيم الطوعي جميع الاختبارات القانونية.

وتسمى هذه الكبسولة Sarco (ساركو) وصنعت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. 

والشخص الذي قرر مغادرة هذا العالم إلى الآخرة، عندما يكون في داخلها، يبدأ بنفسه عملية القتل الرحيم الطوعي، بعدها تمتلئ الكبسولة بغاز النتروجين وينخفض فيها تركيز الأوكسجين من 21 إلى 1%.

وخلال هذه العملية التي تستمر 30 ثانية فقط، يشعر الشخص بالارتباك وبعض النشوة وبعدها يفقد الوعي ويموت بسبب الجوع الأكسجيني. والمهم في الأمر، أن الشخص لا يشعر بالذعر أو الاختناق.

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