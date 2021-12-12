كلوني يرفض مبلغ 35 مليون دولار

12-12-2021

كلوني يرفض مبلغ 35 مليون دولار

جورج كلوني

كشف النجم الأمريكي جورج كلوني أنه رفض عرض يعتبره الكثيرين مغر لإعلان دعائي لصالح شركة طيران لم يفصح عن اسمها، لمدة يوم واحد فقط وبـ"35" مليون دولار، مشيراً إلى أنه يخالف قناعاته الشخصية.

وقال كلوني إنه أتخذ قراراً برفض الإعلان بعد مناقشته مع زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، التي أخبرته "أن الأمر لا يستحق العناء"، خاصة أن الشركة مقرها في دولة وصفها كلوني بأنها حليفة لكنها "موضع شك وتساؤل".

ومن المعروف عن كلوني البالغ 60 عام نشاطاته المكافحة للفساد، ومواقفه الصارمة ضد المال الفاسد، حيث أطلق عام 2015 منظمة the sentry، التي تضم خبراء ومحامين وصحفيين استقصائيين وضباط شرطة سابقين يعملون على مكافحة الأموال الفاسدة.

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