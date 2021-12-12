اختبار أول طائرة مسيرة مسلحة بالليزر في العالم

أفادت مصادر إعلامية أن تركيا أجرت اختباراً ناجحاً على أول طائرة مسيرة مسلحة بالليزر في العالم، وأطلقت عليها اسم "أرن".

وتعد مسيرة "أرن" المسلحة بالليزر، ثمرة للتعاون المشترك بين مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية "توبيتاك"، وشركة "أسيس جارد" للإلكترونيات وأنظمة المعلومات، بإشراف من الإدارة العامة للأمن التركية، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وبحسب الوكالة فإن الطائرة لديها القدرة على تدمير القنابل المصنعة يدوياً والذخيرة العسكرية من مسافات محددة.