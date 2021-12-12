الأعاصير في ولاية كنتاكي الأمريكية تقتل أكثر من 100 شخص

12-12-2021

الأعاصير في ولاية كنتاكي الأمريكية تقتل أكثر من 100 شخص

أكد مسؤولون ان هناك مخاوف أن يكون ما لا يقل عن 100 شخص قد لقوا حتفهم في ولاية كنتاكي الأمريكية بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة، وأدت إلى هدم منازل وتسوية مباني شركات بالأرض.

ودمرت الأعاصير القوية، مصنعاً للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.

وبحسب مصادر إعلامية، تم إنقاذ 40 عاملاً في مصنع الشموع في مدينة مايفيلد، الذي كان يضم حوالي 110 أشخاص عندما تحول إلى كومة من الأنقاض.
 

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