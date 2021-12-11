قريباً.. تأهيل الساحة الخارجية في مركز انطلاق العباسيين لتخديم ريف دمشق بالسرافيس

تعتزم محافظة دمشق، تأهيل الساحة الخارجية في مركز انطلاق العباسيين ليتم وضعها في الخدمة كمركز تبادلي لسرافيس ريف دمشق.

مدير مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق ياسر بستوني لـ”أثر برس” أنه يتم العمل الآن على تأهيل الساحة الخارجية في مركز انطلاق العباسيين لتكون مركزاً تبادلياً لسرافيس الريف.

وبحسب بستوني، الساحة ستسوعب حوالي 150 سرفيس، دون تحديد موعد للانتهاء من أعمال الصيانة فيها والتي تقوم فيها ورش مديرية الصيانة.

حيث تقوم الآن ورشات المديرية بحملة إزالة الإشغالات غير النظامية كالحواجز الحديدية والسلاسل والإطارات المستخدمة لحجز مواقف للسيارات المخصّصة وغير المخصّصة، ومتابعة صيانة الشاخصات في المدينة وتركيب شاخصات جديدة وصيانة الشارات الضوئية وتنظيم الزمن لها.

وأضاف أن السرافيس التي يجيب أن تتواجد في هذه الساحة تتواجد حالياً وبشكل مؤقت في مركز انطلاق العباسيين لحين الانتهاء من تأهيل الساحة.

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