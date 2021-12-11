السوريون يشترون اليانصيب بقيمة 2.4 مليار ليرة

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية رصدت مليوناً ومئة ألف بطاقة للإصدارين الأول والثاني ليانصيب رأس السنة لعام 2022.



وحسب خطة الإصدار الدوري للمؤسسة لعام 2022 توزعت البطاقات بين 800 ألف بطاقة للإصدار الأول و300 ألف للثاني فيما بلغت قيمة الجائزة الكبرى للإصدار الأول 500 مليون ليرة وللثاني 300 مليون ليرة.

وبلغ مجموع جوائز الإصدار الأول ملياراً و880 مليون ليرة فيما مجموع جوائز إصدار رأس السنة الثاني 526 مليون ليرة.

وحسب الخطة سيكون عدد البطاقات الخاصة بدورة معرض دمشق الدولي الثانية والستين 300 ألف بطاقة ومجموع جوائزها 300 مليون ليرة وسيكون حجم مبيعاتها ملياراً وخمسين مليون ليرة.

وبالنسبة إلى الإصدار الدوري الأسبوعي تتضمن خطة المؤسسة إصدار 4 ملايين و500 ألف بطاقة بمعدل 45 إصداراً دورياً على مدار العام بعدد بطاقات 120 ألف بطاقة أسبوعياً وبسعر 2500 ليرة للبطاقة أما الجائزة الأسبوعية 50 مليون ليرة بإجمالي مبيعات 13.5 مليار ليرة.

وحول إصدارات “امسح واربح” للعام القادم وعددها خمسة إصدارات رصدت خطة المؤسسة 3 ملايين بطاقة لإجمالي إصدارات العام وسعر البطاقة 600 ليرة وقيمة مجموع جوائز الإصدار الواحد تبلغ 180 مليون ليرة والجائزة الكبرى للإصدار الواحد 15 مليون ليرة بإجمالي مبيعات كل الإصدارات قدرها ملياراً و880 مليون ليرة.

تشرين