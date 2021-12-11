منح مشاريع النقل مهلة 12 شهراً لاستكمال تنفيذ مشاريعها الاستثمارية 

11-12-2021

منح مشاريع النقل مهلة 12 شهراً لاستكمال تنفيذ مشاريعها الاستثمارية 

أكد الدكتور مدين دياب رئيس هيئة الاستثمار السورية إن مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية قرر منح مشاريع النقل غير المستكملة لقيمة الحد الأدنى والطاقة النقلية مهلة /12/ شهراً لاستكمال الحد الأدنى المسموح به والطاقة النقلية المحددة بالأنظمة والقوانين النافذة، والإيعاز لمديريات النقل لتجديد رخص سير المركبات الخاصة بها.

و يأتي القرار استجابة لمقترح وزارة النقل وطلب بعض الشركات ومؤسسات النقل في أغلب المحافظات لضمان استمرارهم بتقديم خدمات نقل الركاب ونتيجة لتضرر هذه الشركات من جراء الحرب العسكرية والاقتصادية والتي أثرت بشكل مباشر على استكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.

تشرين

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