أزمة البطاطا تكشف أخطاء مؤسسة التجارة

نفى عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد، أن يكون حالياً في الأسواق بطاطا من مصدر لبناني، وقال: منذ أسبوعين عندما كان سعر كيلو البطاطا يتجاوز 2000 ليرة تم تهريب البطاطا من لبنان بشكل خاص للمعامل والمطاعم.

ونفى أن يكون سعر مبيع كيلو البطاطا بالجملة اليوم بـ1800 ليرة كما جاء في تصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أن سعر الكيلو في سوق الهال بدمشق يتراوح بين 1200 و1400 ليرة بالجملة.

وأضاف العقاد إن سعر مبيع البطاطا للمستهلك اليوم يختلف من منطقة إلى أخرى لكن من المفترض أن يتراوح سعر المبيع للمستهلك بين 1500 و1600 ليرة.

وأوضح أن الكميات الموجودة حالياً من المادة في سوق الهال تغطي حاجة السوق وازدادت بنسبة 100 بالمئة عن السابق، لافتاً إلى أن سعر كيلو البطاطا منذ أسبوع انخفض بنسبة تقارب الـ40 بالمئة حيث كان سعر الكيلو بالجملة منذ أسبوع بحدود 2000 ليرة، أما اليوم فهو بين 1200 و1400 ليرة، مرجعاً سبب انخفاض السعر إلى زيادة الإنتاج.

ولفت في تصريحات صحفية، إلى أنه يتم استجرار البطاطا من محافظات درعا وحماة ومن محافظة حلب.

واستبعد العقاد في الوقت نفسه أن تنخفض أسعارها في الأيام القادمة باعتبار أن تكلفة إنتاجها مرتفعة وتقريباً السعر الحالي يغطي التكلفة التي يدفعها المزارع الذي يشتري ليتر المازوت من السوق السوداء بسعر 3 آلاف ليرة.

في سياق متصل، أعلن مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق وسيم معطي، عن بدء طرح كيلو البطاطا (قلع جديد) ضمن صالات المؤسسة ومنافذ بيعها بسعر 1,500 ليرة سورية، بعد استجرارها مباشرة من مزارعي محافظة حماة.

وأشار إلى أن سعر كيلو مادة البطاطا في الصالات يقل عن أسعار الجملة بـ300 ليرة، حيث يبلغ سعر الكيلو في السوق جملةً 1,800 ليرة، وبالمفرق يتجاوز 2,200 ليرة، مؤكداً استمرار التدخل الإيجابي في المادة لتخفيض سعرها ضمن الأسواق.

