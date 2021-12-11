إلغاء تراخيص محلات في باب شرقي

قال مالك أحد محال بيع قطع السيارات في باب شرقي طارق عصفور : نحن موجودون منذ 25 سنة كمحال مبيع قطع تبديل السيارات وبترخيص دائم من محافظة دمشق.

-سمعنا عن قرار إزالة جميع المحال التي تخص السيارات في باب شرقي إن كانت مشحم أو مغسل أو حتى قطع سيارات.

-كانت القرارات الرسمية السابقة للمحافظة تتوجه لمحال تصليح السيارات، أما بالنسبة للمحال التجارية فهي تبيع القطع ولا تؤذي أحداً.

-إلى الآن نحن لم ننذر ولكن الكلام قد وصل إلينا عن طريق موظفي المحافظة من أجل خروجنا من المنطقة دون تحديدهم الفترة أو حتى إلى أين نذهب حيث لا يوجد بديل.

-قمنا بتقديم طلب للمحافظة من أجل الاجتماع بهم ونحن للآن بانتظار الرد من أجل هذا الاجتماع.

-هذا القرار يمكن أن يطبق بين يوم وليلة ولهذا لجأنا لوسائل الإعلام لإيصال صوتنا ولنكون على بينة بالموضوع ونقرر ماذا سنفعل.

-نحن كمحال تجارية لا نزعج أحد وهناك 16 محل فقط تجاري.

-بالنسبة لمحال صيانة السيارات جميعها أغلقت وانتقلت، وحتى الآن لا يوجد استثمار أو مشاريع للمنطقة.

- نريد مزاولة مهنتنا لا أقل ولا أكثر كمحال تجارية وملكية فقط.

-في حال الإجبار على الخروج، فمن غير الوارد الذهاب لفتح كشك في حوش بلاس الكشك فهي صاج وسهلة للسرقة والأكشاك موجودة أصلا خارج حوش بلاس أي لا يوجد حماية لها.

- البديل يجب أن يكون بناء مخدم ويليق ببيع القطع ولكن هل يمكن أن تستأجر بمكان وأنت لديك محل ملك وخصوصاً أن الآجار غالي جداً ومن الصعب أن تؤجر محل ملك بباب شرقي.

-لا نعلم ما مصير محالنا بعد الإغلاق، حتى لو كان من الممكن تأجيره والاستفادة من آجاره.

- وكانت محافظة دمشق ألغت تراخيص محلات صيانة وبيع قطع وغسيل السيارات إضافة لمهن أخرى متل النجارة والألمنيوم والحديد في باب شرقي.

ميلودي