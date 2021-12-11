قطرة قد تغني عن ارتداء النظارات 

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي إيه" على قطرة عين "Vuity" قد تغني عن ارتداء النظارات خاصة لمن يعانون من عدم وضوح الرؤية أو ما يعرف بـ"قصر النظر الشيخوخي".

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي أس نيوز، فإن غالبية من يبلغون من العمر 40 عاماً فأكثر يعانون من عدم وضوح الرؤية القريبة ما يتطلب ارتداءهم للنظارات، وهو ما قد يعني استغناء أكثر من 128 مليون شخص في الولايات المتحدة عن النظارات.

وأشارت الإدارة إلى أن القطرة التي وافقت عليها، تحتاج إلى نحو 15 دقيقة لتظهر فعاليتها حيث توفر لكل عين رؤية أوضح لمدة من 6 إلى 10 ساعات.

وتنقل الشبكة عن "توني رايت"، وهي واحدة من 750 مشاركاً في تجربة سريرية لاختبار الدواء، قولها "إن هذه القطرة تغيِّر الحياة"، فيما يقول أحد الأطباء المشرفين في التجربة جورج وارينج إن "قطرة الدواء لديها القدرة الطبيعية للعين على تقليل حجم بؤبؤ العين، بما يوسّع من عمق التركيز على نطاقات مختلفة للنظر بشكل طبيعي".

وستبلغ تكلفة هذه القطرة، بما يكفي لمدة شهر حوالي 80 دولار، ومن خلال التجارب السريرية، تبين أنها فعالة بشكل أفضل في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عاماً، في حين كانت الآثار الجانبية لها على شكل صداع واحمرار العين.