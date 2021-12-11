روسيا للسعودية.. "تكررون في لبنان خطأكم في سوريا"

كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الموقف الروسي غير المعلن من الأزمة التي افتعلتها السعودية الشهر الماضي مع لبنان على خلفية تصريحات قديمة لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

وقالت الصحيفة إن العلاقات اللبنانية - الخليجية كانت مدار بحث بين وزيري الخارجية الروسي واللبناني، خلال زيارة الأخير إلى موسكو الشهر الماضي، حيث طلب وساطة روسية للتهدئة مع دول الخليج عبر دفع طهران للتأثير على حلفائها في لبنان.

وهو ما جرى تطبيقه لاحقاً، عندما أرسلت روسيا إلى طهران نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي دعا المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته، للضغط على الحزب في لبنان، لتهدئة الخطاب مع السعودية، ولتجميد معركة مأرب في اليمن.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى لقاء تمّ الأسبوع الماضي بين بوغدانوف والقائم بالأعمال السعودي في موسكو، حيث طلب المسؤول الروسي من الدبلوماسي السعودي أن يبلغ حكومة بلاده، برغبة روسيا في تخفيف الضغوط على لبنان.

وقال بوغدانوف خلال اللقاء بحسب معلومات الصحيفة: "كلّما ضغطتم على لبنان استفادت إيران من ضغوطكم، فهل هذا ما تريدونه؟".

وأوضح بوغدانوف أن على العرب التعلّم من التجربة السورية، بعدما أدّى ابتعادهم عن سوريا إلى ترك الأبواب مفتوحة بصورة أكبر أمام إيران وتركيا.

وأضاف: "لا تكرّروا في لبنان أخطاءكم في سوريا... إن أردتم مواجهة إيران، فلا تفعلوا ذلك بالضغط على لبنان والانسحاب منه، بل بالتنافس على مساعدته. لتكن منافستكم مع إيران على خدمة الشعب اللبناني أو السوري، وإذا شعر اللبنانيون بأنكم تساعدونهم أكثر.. من الطبيعي أن يتعاطفوا معكم".