وزير سابق يكشف عن ترف المسؤولين على حساب الشعب

نشر وزير الزراعة الأسبق الدكتور نور الدين منى صفحته الشخصية في فيسبوك، نقلا عمن وصفه بـ”الراوي”، إن كبار المسؤولين في الحزب والدولة حصلوا على 2000 ليتر مازوت “عالماشي”، من أجل تشغيل “الشوفاجات” ، وأضاف د. منى: «أصحاب الزواج السياسي نالوا حصة أكبر، وهذا كله في الدورة الأولى، وبحسابات أبي شلاش البسيطة؛ وباستخدام عمليات القسمة والضرب والجمع دون حاجة للبرمجيات والآلات الحاسبة؛ فإن خزان كل مسؤول في دمشق وبقية المحافظات يتسع لـ 2000 ليتر… تقسيم 50 يساوي 40 حصة عائلة سورية من أبناء البطة السوداء. ( حصة المسؤول = مجموع حصص ٤٠ عائلة معترة)».

وتابع الوزير الأسبق: «وبهذا تكون هذه من اشتراكية الحزب القائد للدولة والمجتمع، بتطبيق العدالة في التوزيع، ولو فرضنا أن هناك 100 مسؤول على سبيل المثال، (والعدد المعروف أكثر من 100 ) فإن ال 100 مسؤول تعادل حصتهم حصة 4000 عائلة سورية يعيشون تحت خط الفقر المدقع».