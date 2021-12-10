محكمة بريطانية تسمح بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

10-12-2021

محكمة بريطانية تسمح بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

محكمة بريطانية تسمح بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

ألغت غرفة الاستئناف بمحكمة لندن العليا الجمعة الحكم الصادر برفض تسليم جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته على تسريبه كمية هائلة من الوثائق السرية.


وقال القاضي تيم هولرويد إن المحكمة "توافق على الاستئناف" الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ما يعني أن قرار محكمة البدائية ألغي، وأن على القضاء البريطاني أن يبت من جديد في طلب السلطات الأمريكية تسليمها أسانج.

وبذلك، تراجع كبار القضاة البريطانيين عن القرار الأولي للقاضية فانيسا باريتسر التي عارضت منذ نحو عام تسليم الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما للسلطات الأمريكية، مشيرة إلى احتمال اقدامه على الانتحار.

واعتبرت المحكمة أن الولايات المتحدة قدمت تأكيدات بشأن المعاملة التي ستخصصها لمؤسس ويكيليكس في حال تسليمه، وبالتالي الاستجابة لمخاوف قاضي المحاكمة.

خلال جلسات الاستئناف بشأن تسليمه التي استغرقت يومين في نهاية أكتوبر، سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة القضاء بشأن المعاملة التي ستخصص لمؤسس موقع ويكيليكس.

المصدر: أ ف ب

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