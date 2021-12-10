الجيش الروسي يعلن عن التهديدات الرئيسية للحدود الجنوبية

10-12-2021

الجيش الروسي يعلن عن التهديدات الرئيسية للحدود الجنوبية

قالت قيادة المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية إن تعزيز الناتو لإمكاناته العسكرية بالقرب من حدود روسيا واحتمال تفاقم الصراع شرق أوكرانيا، من التهديدات الرئيسية للأمن في جنوب البلاد.

وأضاف قائد المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، أن "التهديدات العسكرية التي تواجه روسيا والتي تقع في مسؤولية المنطقة (العسكرية الجنوبية) هي تراكم تعزيز الناتو لإمكاناته العسكرية بالقرب من حدود روسيا، والاشتباكات في سوريا، واحتمال تصعيد النزاع المسلح في أوكرانيا والقوقاز".

وأشار دفورنيكوف إلى أنه بسبب ذلك، تتركز الجهود الرئيسية على الحفاظ على الجاهزية القتالية والتعبئة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية عند مستوى يضمن حماية مصالح روسيا وأمن المنطقة.

هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي يوم أمس الخميس، أن سفينة "دونباس" التابعة للبحرية الأوكرانية حاولت اليوم الابحار باتجاه مضيق كيرتش ولم تمتثل لمطالبتها بتغيير المسار، وفي وقت لاحق غيرت المسار وعادت من حيث أتت.

ووصف جهاز الأمن الفدرالي هذه الحادثة بأنها استفزازية مشيرا، إلى أن تصرفات طاقم السفينة الأوكرانية كانت تهدد سلامة الملاحة.

المصدر: نوفوستي

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