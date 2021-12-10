بسبب حقنها بالبوتوكس استبعاد عشرات النياق من المسابقة في مسابقة الجمال

استبعد منظمو مسابقة “ملكة جمال الإبل” في السعودية عشرات الإبل بسبب حقنها بـ”البوتوكس” للحد من التجاعيد وجعلها تبدو أكثر جمالاً، وتعد هذه المسابقة من الفعاليات البارزة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وتتضمن السمات الرئيسية للإبل المشاركة في المسابقة، الشفاه الطويلة المتدلية والأنف الكبير والسنام الرشيق، وفقاً لما ذكر موقع “بي بي سي”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنّ: “المحكمين في المسابقة استخدموا تقنية متقدمة للكشف عن المحسنات التجميلية للإبل على نطاق لم يسبق له مثيل”.

وأضافت “واس”: “جميع الإبل اقتيدت في البداية إلى قاعة، حيث تمّ فحص مظهرها الخارجي وحركاتها من قبل متخصصين”.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم مهرجان الإبل، محمد الحربي أنّ: “قيمة ‏الغرامات التي تطبّق على المخالفات التي تتمثل في تغيير شكل ‏الإبل كبيرة، وأكثر المخالفات شيوعاً ما يعرف بالتمطيط، وهو سحب الشفة السفلى للناقة لتكون متدليّة، وهي من علامات الجمال”.

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يستبعد فيها منظمو المهرجان جمالاً بسبب حقن البوتوكس، وفي 2018 استبعد منظمو المهرجان 12 من الإبل المشاركة في “مسابقة المزايين”.

ويهدف منظمو المهرجان، الذي يُنظّم سنوياً ويستمر لمدة شهر، على تأكيد الجوانب التقليدية للتراث الثقافي السعودي.